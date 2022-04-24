فيديو يظهر تماسيح ضخمة تتجول بين المنازل.. شاهد رد فعل المصور

2022/04/24 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم رصد اثنين من التماسيح الضخمة يتجولان بين المنازل السكنية في مدينة فينسيا بولاية فلوريدا الأمريكية.

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