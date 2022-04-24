منظمة الصحة العالمية: حالة وفاة و17 عملية لزرع الكبد مع تفشي التهاب الكبد بين الأطفال في 11 بلدًا

2022/04/24 | 13:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية السبت إنه تم تحديد 169 حالة على الأقل من التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر و16 عامًا في تفشي يشمل الآن 11 بلدّا.

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