المالكي يؤكد رفضه محاولات التأثير على القضاء واستغلال ملف المطلوبين سياسيا

2022/04/24 | 13:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاحد، رفضه لكل محاولات التأثير على القضاء واستغلال ملف المطلوبين سياسيا.وقال المالكي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “لوحظ في الاونة الاخيرة استغلال ملف المطلوبين للقضاء لاغراض المزايدات السياسية وتهم لهذا الطرف او ذاك”.واضاف انه “ومن منطلق الشعور بالمسؤولية وتاكيدا لمواقفنا الثابتة […]

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