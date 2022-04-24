2022/04/24 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض ،اليوم الأحد، إلى “وقف فوري” للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في المدينة الأوكرانية “اليوم”.

وقال عوض في بيان إن “حياة عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص أكبر سنا، على المحك في ماريوبول”.

وأضاف “نحتاج إلى توقف في القتال الآن لإنقاذ حياة الناس، كلما انتظرنا أكثر، ستكون حياة مزيد من الأشخاص عرضة للخطر.



يجب السماح بإجلائهم الآن، اليوم.



غدا، سيكون فات الأوان”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدعو إلى “وقف فوري” لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدعو إلى “وقف فوري” لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).