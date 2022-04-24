نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الفرنسية 26,41% حتى منتصف الأحد

2022/04/24 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية 26,41 في المئة حتى منتصف ،اليوم الأحد، أي أقل بنقطتين تقريبا مقارنة بالوقت نفسه من الدورة الثانية للسباق الرئاسي عام 2017 (28,23 %)، على ما أعلنت وزارة الداخلية.

غير أن المشاركة تخطت نسبة 25,5 في المئة المسجلة منتصف اليوم الذي أجريت الدورة الأولى في 10 نيسان/ابريل، عندما تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن إلى الدورة الثانية، والتي أظهرت استطلاعات عدة أنها قد تشهد امتناع ناخب من أربعة عن التصويت.

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