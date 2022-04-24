"لعنة الطابو" تدفع عراقيين فقراء لهجرة اغلى شارع في الشرق الاوسط

2022/04/24 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

يعد شارع الطابو وسط بعقوبة اغلى شارع في الشرق الاوسط بنظر تجار العقارات بعدما تجاوز سعر المتر الواحد 13 مليون دينار لكنه من جهة اخرى يضم اهم عيادات الاطباء على مستوى ديالى وهي نقطة جذب مهمة كانت احدى العوامل التي دفعت الى ارتفاع اسعاره بمعدلات غير مسبوقة في السنوات الاخيرة.

وقال محمد حسن مسن وهو يتحدث بنبرة غضب لـ(بغداد اليوم) أن "الدخول الى عيادات الاطباء في شارع الطابو مكلفة جدا، وباتت صعبة على الفقراء والبسطاء لذا نادرا ما تجدهم هنا لان من يراجع اي عيادة عليه ان يجلب معه عشرات بل مئات الالاف من الدنانير".

وأضاف أن "غلاء اسعار الكشفيات والارقام المبالغ بها للادوية والتحاليل دفع الكثير من الفقراء الى اعتماد نمط اطباء الاحياء والازقة وهي اشارة الى ممرضين ماهرين يقدمون علاجات مع ادوية باسعار مناسبة لاتشكل اعباء على جيوب الفقراء".

اما حاتم الشمري وهو نازح قال أن "شارع الطابو اشبه بلعنة على فقراء ديالى، وارتفاع اسعار العقارات دفع الى زيادة في الكشفيات وحتى الادوية"، لافتا الى أن "دوائه كان بـ150 في شارع الطابو لكن من مناطق اخرى يصل الى 100 الف فقط وهذه حالة من مئات الحالات المماثلة".

وبين أن "غيره الكثيرين هجروا اطباء شارع الطابو وذهبوا الى اطباء الفقراء في اشارة الى الممرضين للحصول على ادوية لافتا الى ان البعض يقول انه ليس من الصائب مراجعة غير الاطباء لكن الفقر والعوز وارتفاع الاسعار تدفعنا الى خيارات مرة".

اما علي العزاوي صاحب محل عقارات اقر بان "شارع الطابو هو الاغلى على مستوى ديالى ويصل سعره بيع المتر الى 13 مليون وربما اكثر"،لافتا الى أن "اسباب ارتفاعه متعددة منها اقبال غير مسبوق للاطباء للحصول على عيادات وباسعار ايجار خيالية تصل الى الملايين شهريا".

وأضاف العزاوي،انه "بالفعل اسعار الكشفيات والادوية مرتفعة قياسا بمناطق اخرى لكن لايوجد اطار قانوني يحدد اسعار الكشفيات وحتى الادوية لذا فان الكثير من الفقراء والبسطاء ابتعدوا عن الطابو لانه يشكل صعوبة مالية عليهم وفق مشاهداته اليومية".

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