2022/04/24 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، اليوم الأحد، أن ابار كركوك هي كلمة السر في التوغل التركي المستمر منذ 30 سنة في العراق.

وقال جدعان في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني من قبل انقرة في العراق لم تعد تنطلي علينا وندرك بأن توغل قواتها لمسافة تصل الى 190 كم في العمق من جهة كردستان تحمل اجندة متعددة خاصة في ظل وجود غض نظر من قبل قوى سياسية متعددة بدافع المصالح الحزبية الضيقة مع تركيا".

وأضاف أن "تركيا تريد الوصول الى ابار النفط في كركوك وهي كلمة السر التي تقف وراء زحفها المستمر في الاراضي العراقية منذ 30 سنة"، مؤكدا أنه "ليس هناك اي اتفاقيات تبيح توغل قوات دولة اجنبية لنحو 190 كم في اراضي عراقية معتبرا ما يحصل خرق للسيادة الوطنية".

وأشار الى أن "حزب العمال الكردستاني مجرد ذريعة وحجة لمزيد من التدخل التركي ونصب معسكرات وقواعد عسكرية"، موضحا أن "ما يحصل ضد مبادئ الامن القومي العراقي".

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