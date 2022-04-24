2022/04/24 | 14:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت حالتان غامضتان لوفاة أثرياء روس وأفراد من عائلاتهم تساؤلات واسعة.ورغم أن إحدى تلك الحالات وقعت في روسيا بينما وقعت الأخرى في إسبانيا، إلا أن تشابه التفاصيل أثار الشكوك حول فرضية الانتحار التي تم تداولها.ويقول المحققون إنه من غير الواضح ما إذا كان المسؤلان السابقان في قطاع الغاز الروسي على اتصال قبل مقتلهما.تقرير الزميل، بريان تود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاتان غامضتان لثريين روسيين وعائلاتهما في غضون 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاتان غامضتان لثريين روسيين وعائلاتهما في غضون 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).