2022/04/24 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تحقيقا سلطت فيه الضوء على الدور الذي تؤديه لندن، في احتضان الفاسدين والمجرمين من جميع أنحاء العالم طوال عقود، خاصة من روسيا.وذكرت “فايننشال تايمز” أن بريطانيا لم تغضّ الطرف فقط عن الأموال الروسية، ولكنها رحبت بها، في إشارة إلى ثروات رجال الأعمال الروس المعروفين بطبقة “الأوليغارشية الروسية” […]

ظهرت المقالة “تحتضن الفاسدين والمجرمين”..



صحيفة بريطانية: لندن عاصمة الأموال القذرة في العالم أولاً على ايرث نيوز.

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