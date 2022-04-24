القبض على متهمين اثنين بالقتل في واسط

2022/04/24 | 14:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين اثنين بالقتل في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارزها في قسم مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة (٤٠٥)”.واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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