2022/04/24 | 14:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TGf1j1UEGoI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع برلماني لمناقشة القصف التركي والإيراني للاراضي العراقية في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجتماع برلماني لمناقشة القصف التركي والإيراني للاراضي العراقية في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).