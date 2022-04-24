169 إصابة..

2022/04/24 | 14:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة في الأقل نتيجة لتفشي مرض كبدي غامض يصيب الأطفال في أوروبا والولايات المتحدة.

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