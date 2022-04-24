اليابان تؤكد مصرع 10 أشخاص على الأقل جراء غرق قارب سياحي قبالة هوكايدو

2022/04/24 | 14:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد خفر السواحل الياباني أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء حادث غرق قارب سياحي كان على متنه 26 شخصا قبالة جزيرة هوكايدو شمال البلاد يوم أمس السبت.وذكر خفر السواحل اليوم الأحد، وفقا لوكالة “كيودو”، أن جثث تسعة من هؤلاء الضحايا عثر عليها في المياه وعلى الصخور الساحلية على مسافة تصل […]

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