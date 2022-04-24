ظاهرة عودة المطلوبين للعدالة في العراق؟!

2022/04/24 | 14:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /صدام الرويعي || يشهد العراق تطور خطير جدا في الآونة الأخيرة.وهو عودة المطلوبين للقضاء العراقي وفق المادة ( ٤) إرهاب ، وهم بعض رؤساء الإرهاب والفساد وبكل صراحة، علي حاتم سليمان، ورافع العيساوي ، الأول متهم بالإرهاب وصدرت بحقة مذكرة قبض وفق المادة (٤) إرهاب، وكان يعتلي منصات الذل والعار في الرمادي، ويدعم […]

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