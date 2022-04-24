فؤاد حسين: المباحثات بين السعودية وإيران في بغداد انتهت بأجواء إيجابية

2022/04/24 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين ،اليوم الأحد، ان المباحثات التي احتضنتها العاصمة بغداد بين الجانبين السعودي والإيراني كانت إيجابية.

وقال حسين ، ان “الجولة الخامسة من المباحثات بين السعودية وإيران في بغداد انتهت بأجواء إيجابية”.

وأشار إلى ان “العاصمة بغداد ستحتضن جولة جديدة من المباحثات بعد انتهاء الخامسة بين الرياض وطهران”.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين أكد في وقت سابق، أنَّ الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض.

وأحتضنت العاصمة بغداد خلال الأشهر الماضية أربع جولات من المباحثات بين السعودية وإيران.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)

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