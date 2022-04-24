طهران: إذا تمتعت إيران والسعودية وتركيا بعلاقات جيدة سيتحول غرب آسيا إلى قوة

2022/04/24 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد المتحدثُ باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني ،اليوم الأحد، بجولةِ الحوار الإيراني السعودي الخامسة، ووصفها بالإيجابية والبناءة جداً..

وقال مشكيني، إذا تمتّعت الدولُ المهمة كإيران والسعودية وتركيا بعلاقاتٍ جيدة يمكن أن يتحول غربُ آسيا إلى كتلةِ قوّة، مشددا على ان إيران ترغب في أخذِ زمام المبادرة في تعزيزِ العلاقات بين دول المنطقة ولعبِ دورٍ حكيم دون النظر إلى الخلف، مقدِّراً جهودَ سلطنة عمان والعراق لتوفير الأرضية المناسبة لبدءِ المحادثات بين إيران والسعودية..

وأكد مشكيني أنّ طهران ستواصل الحوارَ الإيرانيَ السعودي حتى الوصولِ إلى نتيجةٍ إيجابية تعود بالنفعِ على المنطقة سياساً وثقافياً واقتصادياً.

وكانت مصادرُ إعلاميةٌ متطابقة قد أكدت ان الجولةَ الخامسة للحوار الإیرانی السعودي التي احتضنتها بغداد كانت ايجابية.

وقد سبقتها لقاءاتٌ بين مسؤولين أمنيين من طهران والرياض في مسقط، مشيرة الى ان الطرفين اتفقا على أن تَفتح إيران مكتبَها لمنظمة التعاون الإسلامي في سفارتِها بالعاصمة السعودية الرياض، المصادرُ كشفت أيضا عن أن الطرفين اتفقا على تبادلِ الوفود لزيارةِ ممثليتِهما تمهيدا لإعادة افتتاحِهما قريبا.

وتؤكد المصادرُ ان الجولةَ الخامسة للحوار، لم تقتصر على لقاءاتِ كسر الجليد، بل تجاوزت ذلك إلى التفاصيلِ العملية في بعض الملفات.

وأشارت المصادرُ الى ان ملامحَ صفحةٍ جديدة بين طهران والرياض بدأت ترتسم لتنهيَ ذيولَ العلاقة المتوترة، الامرُ الذي قد يَجد خيطَ التسوية المفقود في مفاوضاتِ الملف النووي الإيراني عبْر إدارةِ النفوذ في المنطقة بين مختلفِ الدول ومنها إيران والسعودية، مبينة ان بغداد قد تفك عقدةَ فيينا وتكون آخرَ الطرق المؤدية إلى الاتفاق النووي المنشود.

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