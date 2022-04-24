الدفاع المدني يخمد حريق المجمع التجاري في محافظة كربلاء

2022/04/24 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجحت فرق الدفاع المدني ،اليوم الأحد، بإخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع تجاري يحتوي على محالّ لبيع الأجهزة الكهربائية وأفران ومخزن مجاور بمنطقة سيد جودة في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للدفاع المدني، أنه “تم زج 20 فرقة إطفاء مع عجلة السلم لتتمكن من إخماد الحادث والإحالة دون امتداد النيران إلى المحال التجارية القريبة والمجاورة لموقع الحادث وتنهي أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

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