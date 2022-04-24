اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية و'داعش' قرب منفذ طريبل

2022/04/24 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - الانبارأفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية و عناصر"داعش" الارهابية قرب منفذ طريبل بمحافظة الانبار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "اشتباكات عنيفة خاضتها القوات الأمنية ضد عناصر"داعش" الارهابية قرب منفذ طريبل بمحافظة الانبار".

واضاف ان "تم قطع الطريق السريع بالقرب من مفرق الوليد غرب قضاء الرطبة الحدودي مع الاردن نتيجة نصب عبوات في الشارع من قبل عصابات داعش الارهابية".

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