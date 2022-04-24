عبوة ناسفة تودي بحياة آمر لواء في صحراء غرب الأنبار

2022/04/24 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- الأنبارأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل آمر اللواء 14 بالحشد الشعبي، بعد انفجار عبوة ناسفة في صحراء غرب محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت خلال أداء الواجب بعمليات الإرادة الصلبة الثانية، ضمن قاطع عمليات الأنبار، ما تسبب بمقتل آمر اللواء 14 بالحشد الشعبي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بووقع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وعصابات داعش قرب منفذ طريبيل، وقطع شارع حدودي بسبب نصب العبوات.

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