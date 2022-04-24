الرشيد يطلق سلفة 10 ملايين دينار للموظفين والعقود والقوات الأمنية

2022/04/24 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، يوم الاحد، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال المصرف في بيان انه تم اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (10 ) ملايين دينار وموظفي العقود (5) ملايين دينار".

ودعا المصرف "المستفيدين كافة ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الإلكتروني لتسلمها".

واكد المكتب الاعلامي ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل)، ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

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