مصدر لـ(ايرث نيوز): الشروع بإعادة اعمار مطاري الموصل والسحاجي في نينوى

2022/04/24 | 15:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر محلي في نينوى، اليوم الاحد، بالشروع باعادة اعمار مطاري الموصل والسحاجي بعد انتهاء كافة التحضيرات لبنائهما.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “اللجنة العليا للاعمار في محافظة نينوى شرعت باعادة اعمار مطاري الموصل والسحاجي بعد انتهاء كافة التحضيرات لبنائهما”.واضاف ان “اعمار مطار الموصل سيكون من الاموال المجمدة، ومطار السحاجي من […]

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