الرافدين ينفي ايقاف منح السلف والقروض

2022/04/24 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

نفى مصرف الرافدين، اليوم الأحد، ايقاف السلف والقروض، فيما أكد على استمرار منحها.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين مستمر".

واضاف ان "التقديم على السلف والقروض عبر فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى انه "لا صحة لايقاف السلف والقروض".

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