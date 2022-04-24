بعد غرق قاربه.. الكشف عن الحالة الصحية لعماد محمد - عاجل

2022/04/24 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

طمئن شقيق مدرب منتخب الشباب عماد محمد، اليوم الاحد، الجماهير الرياضية على صحة شقيقه بعد تعرضه لحادث اصطدام زورق ليلة امس.

وقال خالد محمد شقيق مدرب منتخب الشباب في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب إجراء عملية جراحية طارئة له في مدينة الصدر الطبية بمحافظة النجف إن "شقيقه تعرض لحادث اصطدام زورق ليلة امس، ما تسبب بفقدانه الوعي لعدة ساعات ومن ثم استفاق، ومن بعد عرضه على الأطباء في مستشفى الصدر الطبية بمحافظة النجف التعليمي، حيث كانت الكوادر الطبية التي اجرت له العملية على قدر من المسؤولية ".

وأضاف ان "حالته الصحية بدأت تتحسن، الا اننا يجب ان ننتظر للـ 48 ساعة المقبلة لتتحسن حالته اكثر لذلك نظمئن الجماهير الرياضية التي أعربت عن قلقها في هذه المحنة".

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