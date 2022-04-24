2022/04/24 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة “بيغ هيت إنترتينمنت” أن عدد مشاهدات الفيديو الموسيقي لفرقة البوب الكورية “BTS” بعنوان “فيك لاف” تخطى 1.1 مليار مشاهدة على يوتيوب يوم السبت الماضي.

وأوضحت الوكالة أن الفيديو الموسيقي للأغنية الرئيسية بألبوم الفرقة الثالث الكامل “لاف يور سيلف: تير”، الذي أطلق في مايو 2018، سجل الرقم الجديد بحلول 3:44 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حيث يصبح الفيديو هو سادس فيديو للفرقة يتخطى 1.1 مليار مشاهدة على موقع البث العالمي.

وتمتلك الفرقة 36 فيديو تخطى عدد مشاهداتها في “يوتيوب” 100 مليون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهدات “فيك لاف” لفرقة “BTS” الكورية تتخطى 1.1 مليار مشاهدة في “يوتيوب”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاهدات “فيك لاف” لفرقة “BTS” الكورية تتخطى 1.1 مليار مشاهدة في “يوتيوب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).