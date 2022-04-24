ضبط ٧ حاويات مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر

2022/04/24 | 15:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط سبع حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنها “ضبطت سبع حاويات في منفذ ميناء ام قصر الشمالي والاوسط مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.وأضفت انها “ضمت الحاويات (كيبلات كهرباء مع ملحقاتها إضافة سقوف ثانوية، وآلية […]

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