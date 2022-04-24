"فاجعة لبنان".. ناج يتحدث عن زورق دورية "اصطدم بالقارب مرتين"

2022/04/24 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر القارب السبت من منطقة القلمون جنوب طرابلس كبرى مدن شمال لبنان وعلى متنه نحو 60 شخصا لم تحدد جنسياتهم.

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