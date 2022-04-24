هذا ما كتبه فان دام عن “رامز موفي ستار” بعد أن حقق أرقاماً قياسية

2022/04/24 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النجم العالمي جان كلود فان دام سعادته بالمشاركة في برنامج المقالب “رامز موفي ستار” الذي يقدمه رامز جلال في الموسم الرمضاني الحالي، مشيرا إلى تحقيقه أرقاما قياسية في عدد المشاهدات.

وأعاد فان دام نشر خبر عن وصول عدد مشاهدات برنامج “رامز موفي ستار” الذي شارك فيه فان دام، إلى 730 مليون مشاهدة في أول 8 أيام من رمضان.

كما كتب الممثل الشهير: “يسعدني معرفة أن برنامج مقالب الذي شاركت فيه قد حقق 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط”.

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم بالمشاركة مع نجم هوليود فان دام، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع.



حيث يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء وتقف فجأة على شفا بحيرة فيها تمساح وتظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعا على وجهه.

فقد وقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام من العالم العربي، وحققت مُشاهداته أرقاماً قياسية بعد ساعات من عرضه.

يذكر أن تصوير برنامج “رامز موفي ستار” تم في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه للعام الثاني على التوالي، ويشارك فيه الفنان العالمي فان دام هذا العام.

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