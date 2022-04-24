2022/04/24 | 15:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..كشف تقرير صحفي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقع عقوبة مالية على الاتحاد الجزائري، بسبب الأحداث على وقعت في مباراة الجزائر والكاميرون.وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن “لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وقعت عقوبة 3 آلاف فرنك سويسري على الاتحاد الجزائري، بسبب الأحداث التي شهدها مباراة الجزائر ضد الكاميرون، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).