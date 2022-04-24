توضيح من الرافدين بشأن ايقاف منح السلف والقروض

2022/04/24 | 15:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقديم على السلف والقروض عبر فروع المصرف حصرا.

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