الغزي والسفير الهندي يبحثان آلية تسهيل مهام العمالة في المشاريع العراقية

2022/04/24 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي وسفير الهندي في بغداد براشانت بيساي، اليوم الأحد، آلية تسهيل مهام العمالة في المشاريع العراقية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، استقبل سفير جمهورية الهند في بغداد براشانت بيساي"، مبينا انه "تمت مناقشة آلية تسهيل مهمات العمالة الهندية العاملة في المشاريع المختلفة في العراق، في منح سمات الدخول وتجديد الإقامات إليهم".

واضاف ان "اللقاء تطرق إلى إمكانية تبادل الخبرات والثقافات بين العراق والهند، عبر إرسال الكفاءات العراقية إلى الهند، للمشاركة في الدورات التدريبية لتطوير القدرات في مجالات، الحوكمة الإلكترونية والمشاريع الشبابية".

وأشاد الأمين العام لمجلس الوزراء، "بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين"، مؤكداً "سعي الحكومة العراقية إلى تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية".

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