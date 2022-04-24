فرنسا: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة 26.41% حتى منتصف اليوم

2022/04/24 | 15:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بلغت نسبة المشاركة بالدورة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41 % حتى منتصف الأحد أي أقل بنقطتين تقريبا مقارنة بالوقت نفسه من الدورة الثانية لسباق الرئاسة عام 2017 عند 28.23%.ولفتت وسائل الإعلام إلى أن المشاركة تخطت نسبة 25.5% المسجلة منتصف اليوم، حيث أجريت الدورة الأولى في 10 نيسان، عندما تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون […]

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