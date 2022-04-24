2022/04/24 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن تحاف انقاذ وطن، اليوم الاحد، عن رفع مقترح قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل الى البرلمان.وقال التحالف في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) انه "تم رفع مقترح قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل الى البرلمان"، داعياً الى "التصويت عليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ وطن يعلن رفع مقترح قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل الى البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ وطن يعلن رفع مقترح قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل الى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).