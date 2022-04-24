إيران: الحرس الثوري يوقف سفينة أجنبية محملة بالوقود في الخليج

2022/04/24 | 15:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت إيران سفينة أجنبية محملة بالوقود في شمال منطقة الخليج، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، الأحد.

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