المنافذ تضبط 7 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر

2022/04/24 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الأحد، من ضبط 7 حاويات في منفذ ميناء ام قصر الشمالي والاوسط مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.

وحسب بيان لهيئة المنافذ ، فان ” الحاويات تضمنت (كيبلات كهرباء مع ملحقاتها إضافة سقوف ثانوية، وآلية كرين دون الموديل المسموح بالاستيراد، ومفروشات متنوعة)”، مبينا ان “الحاويات ضبطت بجهود ومتابعة دقيقة، وتبادل للمعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في الميناء”.

واشار الى “تشكيل لجنة لتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى قاضي التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين”.

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