الكاظمي يوجه بتقديم المساعدة الطبية والنفسية الى منتسب أمني

2022/04/24 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، بتقديم المساعدة الطبية والنفسية لمنتسب أمني حاول الانتحار في بابل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم، منتسباً أمنياً حاول الانتحار أمام بلدية ناحية جبلة في محافظة بابل، وبرفقته اثنان من المنتسبين اللذين قاما بإنقاذه”.

واضاف ان “الكاظمي استمع إلى الأسباب التي أدت بالمنتسب إلى محاولة الانتحار”، مشيرا الى انه “وجه بتقديم المساعدة الطبية والنفسية الضرورية له”.

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