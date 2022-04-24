البرلمان يرفض تواجد اي قوة عسكرية تتخذ من العراق منطلقا للاعتداء على بلد جار

2022/04/24 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال استضافة وزير الخارجية لبحث الانتهاكات التركية والايرانية ..الزاملي : ليس هناك اي مبررات قانونية تسوغ الانتهاكات المتكررة على بلدنا ونرفض تواجد اي قوة عسكرية تتخذ من ارضنا منطلقا للاعتداء على بلد جار مجلس النواب ووزارة الخارجية : لغة الحروب والتجاوز على الحدود لم تعد مجدية او مفيدة لصالح شعوبنا التي تبحث عن مصالحها […]

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