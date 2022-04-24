الشرطة توضح بشأن مزاعم الاعتداء على مواطن في كربلاء

2022/04/24 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توضيح

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) مقاطع فيديو ومنشورات تدعي تجاوز القوات الأمنية في كربلاء على احد المواطنين وهو من سكنة محافظة بغداد،

وهنا نود أن نوضح الحادثة بالتفصيل": ان ما حصل هو جزء مقتطع من الحقيقة حيث بعد حصول حادث حريق في شارع ميثم التمار وقيام دوريات النجدة بتفريق العجلات للسماح لعجلات الدفاع المدني باخماد النيران المندلعة في احد الفنادق واخلاء المواطنين قام الشخص الموجود في مقطع الفيديو بالاعتداء على ضابط برتبة ( عميد) وكذلك امتنع عن تنفيذ القانون والامتثال للدوريات وتم بعدها القبض عليه وتسليمه الى مركز الشرطة المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتم توقيفه وفق المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات العراقي( الاعتداء على موظف اثناء الخدمة ) وان المقطع مجتزء وغير كامل والغاية منه النيل من القوات الأمنية وزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي

وهنا نجدد دعوتنا لعدم تصديق كل ما ينشر واخذ المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات والصفحات الوهمية .

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