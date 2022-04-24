بغداد ونيودلهي تبحثان آلية تسهيل مهمة العمالة الهندية في العراق

2022/04/24 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي والسفير الهندي في بغداد براشانت بيساي، الأحد، آلية تسهيل مهمات العمالة الهندية العاملة في العراق.

وجاء في بيان لأمانة مجلس الوزراء، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي استقبل سفير جمهورية الهند في بغداد براشانت بيساي".

وأضاف البيان، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء، أشاد بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، مؤكداً سعي الحكومة العراقية إلى تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية".

وناقش الجانبان، بحسب البيان، "آلية تسهيل مهمات العمالة الهندية العاملة في المشاريع المختلفة في العراق، في منح سمات الدخول وتجديد الإقامات إليهم".

كما تطرق اللقاء، إلى "إمكانية تبادل الخبرات والثقافات بين العراق والهند، عبر إرسال الكفاءات العراقية إلى الهند، للمشاركة في الدورات التدريبية لتطوير القدرات في مجالات، الحوكمة الإلكترونية والمشاريع الشبابية".

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