2022/04/24 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى مصرف الرافدين، الأحد، ايقاف السلف والقروض، فيما أكد على استمرار منحها.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن "منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين مستمر".

وأضاف، أن "التقديم على السلف والقروض عبر فروع المصرف حصراً المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى انه "لا صحة لإيقاف السلف والقروض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوضح حقيقة إيقاف السلف والقروض) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوضح حقيقة إيقاف السلف والقروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).