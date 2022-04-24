2022/04/24 | 16:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bx_AdXyeC6A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكتلة الصدرية تتجه لتقديم مقترح قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكتلة الصدرية تتجه لتقديم مقترح قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).