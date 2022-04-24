غرق مركبهم في لبنان.. انتشال 6 جثث وإنقاذ 45 مهاجرا معظمهم سوريون

2022/04/24 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرح قائد البحرية في الجيش اللبناني العقيد الركن هيثم ضناوي معظم الملابسات عن مركب كان فيه نحو 60 مهاجرا (معظمهم سوريون وفقا لبعض وسائل الإعلام اللبنانية) حين انطلق من منطقة القلمون وغرق مساء أمس مقابل مدينة طرابلس البعيدة في الشمال اللبناني 80 كيلومترا عن بيروت، فذكر في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم الأحد أن […]

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انتشال 6 جثث وإنقاذ 45 مهاجرا معظمهم سوريون أولاً على ايرث نيوز.

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