2022/04/24 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استثنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، 7 حالات من الفحص الطبي السنوي.و ذكر رئيس الهيئة، احمد هادي بنيه، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الهيئة تستثني سبع حالات من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (متلازمة داون،التخلّف العقلي الشديد، بتر الأطراف العليا، بتر الأطراف السفلى، […]

ظهرت المقالة استثناء 7 حالات من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من الفحص الطبي السنوي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثناء 7 حالات من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من الفحص الطبي السنوي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثناء 7 حالات من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من الفحص الطبي السنوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).