التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا خالية من لاعبي الصقور

2022/04/24 | 16:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في ⁧دوري أبطال آسيا⁩ 2022.ولم تشهد التشكيلة تواجد أي لاعب من القوة الجوية، رغم فوز الصقور على الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين.وسيواجه القوة الجوية فريق مومباي الهندي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.ويحتاج […]

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