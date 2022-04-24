بالوثيقة.. هيئة ذوي الإعاقة تستثني 7 حالات من الفحص الطبي السنوي

2022/04/24 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، استثنتاء 7 حالات من الفحص الطبي السنوي.وقال رئيس الهيئة أحمد هادي بنية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة تستثني سبع حالات من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (متلازمة داون، والتخلّف العقلي الشديد، وبتر الأطراف العليا، وبتر الأطراف السفلى، والكفيف، والشلل الرباعي، والشيخوخة مع مصاحبة امراض أخرى) من إعادة الفحص الطبي السنوي بعد اكتسابه الدرجة القطعية لمرة واحدة من قبل اللجان الطبية".وأضاف، أن "ذلك جاء بعد موافقة وزارة الصحة لمطالبة الهيئة في وقت سابق بموجب بموجب كتاب رسمي".ووجه رئيس الهيئة دوائر وأقسام الهيئة في بغداد واقسامها في المحافظات بالالتزام بالتعليمات الجديدة وتبسيط الاجراءات ويكون سياق عمل ثابتا".واع/

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