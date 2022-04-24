الرافدين: لا صحة لايقاف السلف والقروض

2022/04/24 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مصرف الرافدين ،اليوم الأحد، ايقاف السلف والقروض، فيما أكد على استمرار منحها.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف ، ان “منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين مستمر”.

واضاف ان “التقديم على السلف والقروض عبر فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات”، مشيرا الى انه “لا صحة لايقاف السلف والقروض”.

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