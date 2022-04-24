الصحة تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2022/04/24 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الوزارة ، 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 323 شخصا للشفاء،حسب ما ذكر بيان للوزارة.

وأضاف البيان، أنه “تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا بعموم المحافظات”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 6297”.

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