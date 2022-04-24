2022/04/24 | 16:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الحكومة المصرية سراح عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا السياسية، الأحد، حسبما قال محامون وسياسيون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. إعلان إطلاق سراح عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. إعلان إطلاق سراح عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).