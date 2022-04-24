العراق.. مقترح برلماني يجرم التطبيع مع إسرائيل

2022/04/24 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة "إنقاذ وطن" أكبر تحالف في

البرلمان العراقي، الأحد، تقديمها

مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان ينص على

"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مبنى

البرلمان، عقده ممثلون عن التحا

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