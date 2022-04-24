رئاسة البرلمان: لا مبررات قانونية تسوغ الاعتداءات على العراق من قبل تركيا وايران

2022/04/24 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم

الزاملي، الأحد 24 نيسان 2022، انه ليس

هناك اي مبررات قانونية تسوغ

الاعتداءات المتكررة على بلدنا من قبل

تركيا او ايران.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول

لرئيس مج

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