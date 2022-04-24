2022/04/24 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قدم النائب عدي عواد وعدد من ذوي الشهداء، اليوم الأحد، شكاوى قضائية ضد علي حاتم السليمان، عقب عودته إلى العاصمة بغداد، بعد غياب دام لأكثر من 8 سنوات.وأظهرت وثائق حصلت عليها، إيرث نيوز، فإن الشكوى تضمنت المطالبة بـ”التحقيق مع السليمان وكل من يثبت التحقيق الاشتراك معه في الجرائم ارتكبوها خلال الفترة […]

ظهرت المقالة عقب عودته إلى بغداد..



الشكاوى القضائية تتوالى ضد علي حاتم السليمان (وثائق) أولاً على ايرث نيوز.

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